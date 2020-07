Iohannis atacă PSD: Cinism prin tergiversarea legii carantinei. „Veți fi responsabili moral de moartea a zeci de români!” Președintele Klaus Iohannis a lansat, marți, mai multe critici la adresa PSD pentru intarzierile din Senat privind discutarea legii privind carantina și izolarea, care lasa Romania intr-un vid legislativ. Șeful statului a avertizat ca prin aceasta tergiversare, PSD ar putea sa devina vinovat moral de moartea a zeci, poate sute, de romani și a cerut, […] The post Iohannis ataca PSD: Cinism prin tergiversarea legii carantinei. „Veți fi responsabili moral de moartea a zeci de romani!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali iranieni acuza asasinarea unui fost cleric și judecator, in Romania, la mijlocul lunii iunie, dar și complicitatea statului roman care nu comunica informații despre mersul anchetei de la București. Potrivit declarațiilor lui Abas Mousavi, un oficial al Ministerului iranian de Externe, Romania…

- Fostul deputat PSD Cristian Rizea, in prezent refugiat in republica Moldova dupa o condamanre in Romania, aduce acuzații incendiare in scandalul legat de ancheta DNA in care directorul UNIFARM este anchetat pentru mita in procedura de achiziție produselor anti-COVID. Rizea este de parere ca „au inceput…

- Romania a gestionat somajul tehnic intr-un timp record, un timp cu mult mai scurt decat multe tari europene care au o infrastructura mai mare decat cea pe care o are tara noastra, a afirmat marti, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, la dezbaterea motiunii simple impotriva sa de la Senat, scrie Agerpres.…

- In Ucraina, doar o mica parte din familiile de albine mor din cauza otravirii cu produse pentru protecția plantelor, spune Elena Sirenko, doctor in științe veterinare la Institutul pentru Medicina Experimentala și Clinica, transmite agrobiznes.md. Un amplu studiu realizat de un veteran al apiculturii…

- Avocatul Gheorghe Piperea spune ca va cere, la Curtea de Apel București, suspendarea starii de alerta, el fiind de parere ca sunt incalcate drepturile fundamentale ale cetatenilor si vrea ca si Romania sa ia exemplul altor tari care nu mai au restrictii atat de dure. „Maine voi depune in nume propriu…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni ca PSD continua sa promoveze legi care duc la o forma de autonomie a Ținutului Secuiesc, facand referire la un al doilea proiect de lege adoptat tacit de Senat care prevede folosirea limbii maghiare in instituțiile publice din mai multe județe din Ardeal,…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri, intr-o declarație de presa, ca dupa 15 mai romanii se vor putea deplasa fara declarații pe proprie raspundere sau adeverințe de la angajator, dar vor fi obligați sa poarte maști de protecție in toate spațiile publice inchise și in transortul in comun.…

- Președintele Klaus Iohannis cere autoritaților sa fie vigilente in criza provocata de COVID-19, atragand atenția ca nimeni „NU trebuie sa stea liniștit crezand ca va scapa de brațul legii”. „Cetațenii ințeleg și sunt convins ca, indiferent de opțiunile lor politice, rasufla ușurați ca Romania nu este…