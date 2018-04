Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale, vineri, o sesizare de neconstitutionalitate care vizeaza Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali. Șeful statului critica faptul ca, prin…

- Primul om in stat se adreseaza o data in plus Curtii Constitutionale, de aceasta data in privinta unei legi transmise dinspre Parlament, dupa adoptare, catre Cotroceni, in vederea promulgarii, pe 26 martie anul curent. Este vorba despre Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice…

- La data de 26 martie 2018, Parlamentul Romaniei a transmis Președintelui Romaniei, in vederea promulgarii Legea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Prin conținutul normativ, legea menționata…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale, vineri, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali. AGERPRES/(AS - autor: Cristina Tatu, editor:…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat vineri Curtea Constitutionala in legatura cu modificarea facuta de Parlament pe doua legi, respectiv cea referitoare la administratia publica si cea privind statutul alesilor locali.

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, vineri, 13 aprilie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215 2001 si a Legii nr. 393 2004 privind Statutul alesilor locali. Va prezentam…

- Senatul a adoptat luni propunerea legislativa care vizeaza modificarea Legii administratiei publice locale si a statutului alesilor locali, in scopul eliminarii dificultatilor pe care acestia le intalnesc in practica la validarea sau la desfasurarea sedintelor, informeaza Agerpres.ro. Propunerea legislativa…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate in legatura cu modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar. Seful statului arata, in sesizarea depusa la CCR, ca "In calitate de Camera decizionala,…