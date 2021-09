Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu susține ca luni va fi aprobat PNRR-ul Romaniei, iar pana la finalul anului vom dispune de primele fonduri. ”Cand am vazut ca Ministerul Sanatații nu mergeau ucrurile, am luat o decizie și lucrurile s-au imbunatațit. Cand am vazut ca la Finanțe lucrurile nu mergeau, am…

- Președintele Klaus Iohannis a spus, sambata, la congresul PNL ca Romania se confrunta cu multe crize și are nevoie de un guvern eficient. El a atacat USR PLUS: „Guvernarea nu este un loc al ironiilor, in care...

- Președintele Klaus Iohannis a spus, sambata, la congresul PNL ca Romania se confrunta cu multe crize și are nevoie de un guvern eficient. El a atacat USR PLUS, spunand ca guvernarea nu este un loc al ironiilor, in care unii parteneri se comporta "ca și cum ar fi pe rețele de socializare", iar la primul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata, in deschiderea lucrarilor Congresului PNL, ca nu a fost o campanie interna asa cum s-ar fi dorit, precizand ca „s-au spus lucruri grave”, iar viitorul președinte va trebui sa demonstreze ca PNL este in continuare cel mai important partid din Romania.Șeful…

- Aflat la New York la Adunarea Generala a ONU, președintele Klaus Iohannis a anunțat ca va participa la Congresul PNL de sambata și a transmis un mesaj de susținere pentru premierul Cițu. Liberalii continua organizarea Congresului cu 5.000 de delegați, in condițiile in care Capitala a intrat miercuri…

- In plina criza politica, președintele Iohannis va pleca in SUA, saptamana viitoare. El va participa la Adunarea Generala a ONU, susțin surse politice. Dezbaterile din cadrul celei de-a 76 reuniuni a Adunarii Generale a ONU vor avea loc intre 21 și 27 septembrie. In Romania, tensiunea politica crește,…

- Președintele Klaus Iohannis „are obligația sa iasa din letargia care-l caracterizeaza pentru a cere demisia a premierului Cițu”, iar apoi sa convoace la consultari toate partidele parlamentare in vederea instalarii unui guvern legitim, transmit marți social-democrații. PSD considera ca soluția cea mai…

- ”Pentru mine este foarte important ca din 26 septembrie sa facem profilul candidaților PNL pentru fiecare sector. Astazi sunt sigur ca alegerile se vor desfașura in condiții normale și va caștiga Ciprian Ciucu. Cand vrei sa fii cel mai mare partid din Romania nu ai decat sa ai candidați la fiecare primarie…