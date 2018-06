Stiri pe aceeasi tema

- „Nu stiu daca vor merge mai departe cu dementa. Ce va pot spune cu siguranta este ca este o comanda foarte ferma. Adica nu intamplator a fost pus imediat Horodniceanu (Daniel Horodniceanu, n.r.) sa gestioneze interimar la DIICOT, pentru ca nu era obligatoriu sa-l puna tot pe el. Aia a fost facuta coordonat.…

- "Nu stiu daca vor merge mai departe cu dementa. Ce va pot spune cu siguranta este ca este o comanda foarte ferma. Adica nu intamplator a fost pus imediat Horodniceanu (Daniel Horodniceanu, n.r.) sa gestioneze interimar la DIICOT, pentru ca nu era obligatoriu sa-l puna tot pe el. Aia a fost facuta…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a depus, la Parchet, o sesizare impotriva premierului Viorica Dancila si a presedintelui Camarei Deputatilor, Liviu Dragnea, pe care ii acuza, printre altele, de inalta tradare și de uzurpare de calitați oficiale.Antena 3 a difuzat, duminica seara, la emisiunea…

- Anunt bomba facut de procurorii care se ocupa de plangerea penala impotriva premierului Viorica Dancila. Daniel Horodniceanu, seful DIICOT, le-a declarat jurnalistilor Antena 3 ca "procedural, textul plangerii nu poate fi facut public". Stim doar ca plangerea a fost preluata de sectia…

- Plangerea lui Orban, inregistrata la DIICOT și repartizata unui procuror, pentru analiza, au precizat surse judiciare pentru Libertatea. Dupa ce liderul PNL a sesizat Parchetul General, in cazul Ambasadei din Israel, premierul Viorica Dancila și liderul PSD Liviu Dragnea fiind vizați pentru inalta tradare…

- Liviu Dragnea a acuzat, joi, ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a incalcat Constituția și ca plangerea lui Ludovic Orban este o tentativa de lovitura de stat, pentru preluarea puterii in mod nelegitim. Liderul PSD a anunțat totodata ca discuta cu juriștii pentru a vedea in ce masura poate fi…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, referitor la criticile aduse la presedintele Klaus Iohannis in legatura cu situatia economica a tarii, ca seful statului a prezentat o lista cu minciuni, mentionand ca Iohannis are un limbaj "sub nivelul unui presedinte al Romaniei". "Iohannis a…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a atacat dur pe presedintele Klaus Iohannis pentru faptul ca „a convocat-o” vineri la Cotroceni pe premierul Viorica Dancila, declarand, joi seara, la Antena 3, ca „a inventat un conflict” intre Guvern si Banca Nationala, iar „asa ceva nu poate fi acceptat”.