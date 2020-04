Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unei conferințe de presa la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis a folosit prilejul pentru a critica activitatea PSD din ultima perioada, acuzand și risipa banilor publici din timpul guvernarii...

- Nu toti politicienii au dorit sa fie de partea care se ocupa de romani, a declarat marti presedintele Klaus Iohannis, care a sustinut ca in Parlament a vazut un "spectacol ciudat", ''un festival deplorabil instrumentat de aceiasi politicieni care si inainte de criza au avut un comportament destul…

- "Cand a inceput epidemia rezervele Romaniei au fost goale, nu au existat pur și simplu. Nu au existat rezerve de maști, biocide, foarte puține medicammente. Acestea au fost achiziționate in timp record. Romania are acum acces la 1,5 miliarde de euro care vor fi folosiți pentru achiziții de…

- Comisiile de specialitate din Parlament propun plenului incuviintarea decretului de prelungire a starii de urgenta emis de presedintele Klaus Iohannis, cerand insa ca Guvernul sa prezinte periodic un raport privind masurile pentru combaterea epidemiei de Covid 19 si motivele care le-au determinat, in…

- Masurile de carantina anunțate marți, in jurul pranzului de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, sunt detaliate de premierul Ludovic Orban, intr-o conferința de presa, de la ora 19.00. Conținutul ordonanței militare va fi detaliat, ulterior, de ministrul de Interne, Marcel Vela. Cele mai importante…

- Masurile adoptate pentru limitarea raspandirii coronavirusului in Romania se regasesc atat in decretul semnat de președintele Klaus Iohannis privind starea de urgența, cat și cele deja adoptate de Guvern, gradual, pana luni. Acestea includ reguli pe care trebuie sa le respecte locuitorii, pentru a depași…

- Legea prin care parinții pot beneficia de zile libere din cauza inchiderii școlilor, promulgata de președintele Klaus Iohannis, a fost publicata sambata seara in Monitorul Oficial. Legea intra in vigoare la trei zile dupa publicare, adica pe 17 martie. Legea acorda zile libere unuia dintre parinți,…

- In 2019, anul in care expira mandatul lui Donald Tusk la șefia Consiliului European, Klaus Iohannis a fost in carți sa ii succeada polonezului. Informația a fost facuta publica chiar de catre Tusk, miercuri, la București, cu ocazia primirii de catre Iohannis a premiului european, „Coudenhove-Kalergi”.…