Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a anunțat ca Romania nu va ataca votul din JAI la Curtea Europeana de Justiție. Singura soluție e diplomația, a mai spus președintele. Pe de alta parte, președintele a precizat ca nu trebuie sa ne facem speranțe mari. Urmatoarea decizie privind aderarea țarii noastre la Schengen ar putea…

- Președintele Romaniei critica „vanatoarea de vinovați” declanșata in urma respingerii aderarii Romaniei la spațiul Schengen. Iohannis susține ca vinovații „nu se gasesc in București, nici in Romania”.

- Președintele Romaniei a anunțat ca in ciuda apelurilor unor politicieni, unii chiar din PNL, Guvernul nu va ataca decizia Consiliului JAI la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, ci va merge pe calea negocierilor.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut marți, 13 decembrie 2022, o intrevedere cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați la București, cu prilejul incheierii, la sfarșitul lunii decembrie, a Președinției cehe a Consiliului UE. In cadrul intrevederii au fost abordate, in principal,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut marți, 13 decembrie 2022, o intrevedere cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați la București, cu prilejul incheierii, la sfarșitul lunii decembrie, a Președinției cehe a Consiliului UE. In cadrul intrevederii au fost abordate, in principal,…

- „Boicotul il hotaram fiecare”, a spus Marcel Ciolacu, președintele PSD, luni seara, intr-o intervenție la Digi24 despre reacția romanilor la votul dat de Viena in Consiliul JAI. Mai mult, liderul social-democrat a mai precizat ca un vot pentru extinderea Schengen nu va avea loc mai repede de jumatatea…

- Președintele Romaniei a declarat, inaintea participarii la Summitul UE- Balcanii de Vest, ca autoritațile romane continua sa negocieze aderarea Romaniei la spațiul Schengen pana in ultimul moment. Șeful statului spera la o decizie pozitiva in Consiliul JAI.

- Președintele Romaniei și premierul au avut o intrevedere cu premierul Olandei, Mark Rutte. Cei doi oficiali romani au declarat ca euroscepticismul ar crește in Romania, daca țara noastra nu este primita in spațiul Schengen. De precizat este faptul ca țara noastra indeplinește toate condițiile de…