- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac spune ca premierul Viorica Dancila trebuie sa demisioneze din functie, afirmand ca „aceasta mediocritate politica” nu ar fi trebuit numita in aceasta functie. Tomac a adaugat ca PMP va sustine motiunea de cenzura impotriva guvernului Dancila, intrucat PSD a aruncat…

- "Singura solutie realista la conflictul dintre Israel si Palestina" presupune existenta a doua state, cu Ierusalimul "capitala atat a statului Israel, cat si a statului Palestina, de-a lungul liniei din 1967", a precizat Comisia Europeana, intr-un rapuns pentru Agerpres. "Uniunea…

- Președintele Klaus Iohannis îi cere demisia premierului Vioreica Dancila, pentru ca este incompetenta. ”Ar fi trebuit sa am o întâlnire la ora 11.00 cu doamna Dancila. Acea întâlnire nu s-a mai tinut, dar asta n-are nicio importanta…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, vineri, ca memorandumul secret pe politica externa discutat saptamana trecuta in Guvern - referitor la mutarea Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim - a fost o mare greseala. "Saptamana trecuta, in Guvern s-a discutat un document…

- "Eu sunt presedintele Republicii si eu raspund de politica externa." Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca va avea o discutie cu premierul Viorica Dancila în legatura cu scopul vizitei acesteia în Israel. Raspunzând întrebarilor jurnalistilor, Klaus…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat, joi, ca o va intreba pe premierul Viorica Dancila la intalnirea pe care o va avea cu aceasta despre vizita in Israel, subliniind ca este presedintele Republicii si raspunde de politica externa. "Fiti asigurati ca o sa o intreb pe doamna Dancila cu…

- Fostul premier britanic Tony Blair a indemnat joi Uniunea Europeana sa accepte sa-si reformeze politica sa de imigratie, pentru a face Marea Britanie sa-si schimbe parerea cu privire la Brexit, estimand ca este inca timp pentru a evita o despartire ce va aduce pierderi, informeaza AFP. …

- Uniunea Europeana ar dori ca proiecte importante sau chiar crize sa poate fi rezolvate mai rapid. Astfel UE are in vedere posibilitatea luarii deciziilor de politica externa prin votul majoritatii statelor membre, in locul unanimitatii necesare in prezent, a declarat miercuri ministrul german…