Iohannis ar fi dat OK-ul la schimbarea lui Ludovic Orban de la conducerea PNL

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a intrebat retoric sambata seara, facand referire la presedintele Klaus Iohannis, ca, atunci cand nu vede protocoalele dintre institutii, “are o problema la ochi sau la dosar”. “Cand spune (Iohannis n.r.) ca nu vede protocoalele secrete are o problema a ochi sau la dosar?…

- Presedintele Coalitiei Romanilor pentru Combaterea Coruptiei (SUA), Chris Terhes, l-a criticat pe liderul PNL, Ludovic Orban, pentru ca i-a cerut lui Klaus Iohannis sa nu respecte decizia CCR privind revocarea procurorului sef DNA si a afirmat ca singurul liberal ”normal la cap” este Viorel Catarama.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, spune, referitor la decizia Curtii Constitutionale, care a stabilit ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi de la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), ca judecatorii au instrumentat o decizie care pare a fi o lovitura de…

- Organizațiile PSD din țara fac planul pentru mitingul de susținere a Guvernului Dancila. Unii lideri ai partidului sunt pregatiți sa aduca oameni la București, alții vor sa organizeze manifestații in orașele lor, invocand distanța prea mare. Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, sustine ca presedintele…

- Conducerea PSD a acuzat ca in spatele plangerii penale s-ar afla presedintele Klaus Iohannis, care practica santajul pentru a prelua guvernarea. Intrebat despre eventuala suspendare a presedintelui Iohannis, Liviu Dragnea declara vineri ca este importanta stabilitatea tarii, dar asta nu inseamna…

- Politicianul buzoian Cezar Preda, in prezent deputat liberal de Dambovita, a lansat, printr-o declaratie acordata pentru PSnews.ro, un apel adresat presedintelui Klaus Iohannis, caruia ii solicita sa organizeze consultari in vederea unificarii dreptei. „Avand in vedere contextul, unicul lider veritabil…

- Liviu Dragnea a acuzat, joi, ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a incalcat Constituția și ca plangerea lui Ludovic Orban este o tentativa de lovitura de stat, pentru preluarea puterii in mod nelegitim. Liderul PSD a anunțat totodata ca discuta cu juriștii pentru a vedea in ce masura poate fi…

- Conducerea social democraților s-a reunit luni in sedința. Pe agenda discutiilor a fost legea achizițiilor publice, dar și relatia cu presedintele Klaus Iohannis. Prim-ministrul Romaniei a facut o scurta prezentare in urma vizitei facute la Vatican.