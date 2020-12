Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri, ca dupa Craciun va incepe campania de vaccinare anti-COVID, mentionand ca personalul medical va fi prima categorie care va fi imunizata, iar in lunile martie, aprilie si mai – populatia generala. „Totul este organizat, nu teoretic, practic. Lucrurile vor…

- Primele 10.000 de doze de vaccin care vor ajunge in Romania vor fi distribuite in zece spitale din București și din țara, a anunțat Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19. Comitetul Național de coordonare a activitaților de vaccinare are in vedere primirea…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru , a declarat joi, la Antena 3, ca prima etapa de vaccinare anti-COVID in Romania va avea loc in perioada 27-31 decembrie pentru personalul din spitalele de boli infecțioase care trateaza pacienți infectați cu noul coronavirus și ca vaccinarea populației la scara larga…

- Cei care doresc sa se vaccineze impotriva COVID și nu sunt in grupele prioritare sau de risc se vor inscrie online pe o platforma speciala, o vor putea face telefonic sau prin intermediul medicului de familie. Vaccinarea nu va avea insa loc la cabinetele medicilor de familie, ci in centre special create.…

- Armata va fi implicata in vaccinarea populației in momentul in care vaccinul anti-Covid va ajunge in țara, spune ministrul Sanatații, Nelu Tataru.Intrebat, miercuri, la Sibiu, de corespondentul MEDIAFAX, despre planul de vaccinare, Nelu Tataru a raspuns ca strategia este in lucru. PROTEST…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți seara, ca primele tranșe de vaccin anti-Covid-19 vor ajunge in țara noastra cel mai probabil in primul trimestru al anului viitor și populația va fi vaccinata abia in primavara. In urma unei intalniri cu ministrul Sanatații, Nelu Tataru, șeful DSU, Raed…

- Medicii romani trag un semnal de alarma cu privire la importanta vaccinarii antigripale la persoanele din categoriile de risc. Pe langa persoanele varstnice si cele cu boli cronice, copiii sub 5 ani fac si ei parte din grupa pacientilor care pot fi afectati sever de virusul gripal. Pentru protejarea…