Iohannis apel la societatea civilă: Nu vă lăsaţi descurajaţi de actuala situaţie Presedintele Klaus Iohannis a facut apel, luni, la societatea civila sa nu se lase descurajata de actuala situatie, insa a subliniat ca apelul sau nu este unul la revolta, ci la responsabilitate si implicare.



"Fac un apel la societatea civila. Nu va lasati descurajati de actuala situatie, lucrurile se pot schimba in bine, este nevoie de efortul nostru, al tuturor! Este foarte important ca societatea civila sa fie vie si vigilenta, sa se implice cu toata forta in viata sociala si politica intrucat contributiile ei din ultimele decenii sunt incomensurabile pentru evolutia democratiei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – ora 19:19 Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni ca actuala conducere a PSD si a Guvernului este ‘profund nociva’ si a facut apel la social-democrati sa ia in serios protestele din aceste zile. ‘Nu avem nevoie de instabilitate si de o criza sociala prelungita. Oamenii se vor revolta si…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita societatii civile sa se implice in continuare si sa continue protestele. Iohannis afirma ca nu cere revolte, ci responsabilitate."Fac un apel la societatea civila. Lucrurile se pot schimba in bine. Este foarte important ca societatea civila sa fie vie,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca - dupa a doua condamnare penala pe care a primit-o - președintele PSD Liviu Dragnea ”ar trebui sa dispara” de pe scena politica. El s-a aratat nemulțumit de faptul ca ca PSD, cel mai mare partid din Romania, a devenit ”grup de presiune si de lobby pentru un…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata, la Sibiu, ca, in opinia sa, sistemul de ordonante de urgenta trebuie sa inceteze, pentru ca "aproape toate guvernele le-au folosit, cu precadere in vacanta de vara". El a fost intrebat - in contextul anuntului social-democratilor ca saptamana…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata, la Sibiu, ca, in opinia sa, sistemul de ordonante de urgenta trebuie sa inceteze, pentru ca "aproape toate guvernele le-au folosit, cu precadere in vacanta de...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sâmbata, la Sibiu, ca societatea civila trebuie sa fie alerta si, în momentul în care apar ordonante de urgenta care n-ar trebui sa existe, cum a fost OUG 13, &"sa protestam cu toata

- Franta si Germania au planuri de reformare a Uniunii Europene. Proiectul despre care se vorbeste de ceva timp devine tot mai necesar, in situatia in care Statele Unite, partenerul numarul unu al europenilor, pun tot mai multe conditii, iar tarile membre sunt predispuse la derapaje.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca protestul se asociaza in mod normal intr-o democratie cu opozitia sau cu societatea civila nemultumita de guvernare, iar mitingul pe care il va organiza PSD sambata seara i se pare "o abordare caraghioasa si pur populista". "Mitingurile sunt o forma de…