- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sâmbata, la Sibiu, ca societatea civila trebuie sa fie alerta si, în momentul în care apar ordonante de urgenta care n-ar trebui sa existe, cum a fost OUG 13, &"sa protestam cu toata

- "Din pacate, tocmai in anul Centenarului, democratia din Romania este grav pusa in pericol de o guvernare care distruge legi si institutii pentru a servi interesele infractorilor. Partidul National Liberal va fi alaturi de presedintele Iohannis in prima linie a luptei pentru o Romanie europeana.…

- Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Asztalos Csaba, a afirmat marti, in contextul prezentarii in Romania a unui raport realizat de Agentia Europeana pentru Drepturi Fundamentale a UE, ca organizatiile nonguvernamentale din tara noastra si din regiune se confrunta…

- ”Dragi prieteni, parinti, copii, colegi, draga domnule Presedinte al Romaniei, banii premiului primit in urma cu peste o saptamana din partea Fundatiei Hanns Siedel au ajuns in contul Fundatiei UCOS. Un cald multumesc donatorilor, multumim domnule Presedinte ca ati aratat ca va pasa si contribuiti…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca protestul se asociaza in mod normal intr-o democratie cu opozitia sau cu societatea civila nemultumita de guvernare, iar mitingul pe care il va organiza PSD sambata seara i se pare "o abordare caraghioasa si pur populista". "Mitingurile sunt o forma de…

E razboi total pe scena politica. Presedintele Klaus Iohannis a avut o iesire virulenta la adresa premierului. I-a crut demisia Vioricai Dancila dupa scandalul dintre Guvern si BNR, dar si dupa cel dintre Executiv si Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat, joi, speranta ca Aerostar Bacau, compania romaneasca profilata pe productia si mentenanta de avioane, va incheia contracte in domeniul militar si cu statul roman.El a declarat, la finalul unei vizite la Bacau, ca Aerostar reprezinta "una din intreprinderile…

- Presedintele Klaus Iohannis, care a participat duminica, alaturi de sotia sa, Carmen, la slujba de la Biserica Romano-Catolica „Sfanta Treime” din Sibiu, le-a urat romanilor zile frumoase, cu liniste si pace.