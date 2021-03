IOHANNIS apără AstraZeneca! „Situația este încă sub control” Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca pana in acest moment nu exista motive sa nu folosim toate vaccinurile aprobate la nivel european. Președintele a precizat ca „ne confruntam din nou din pacate cu o etapa de creștere” a epidemiei, dar ca „acest nou val poate fi chiar ultimul avand in vedere ca procesul de vaccinare e in desfașurare”. Transparența 100%, din vorbe. Pe site-ul Guvernului nu apar nici macar numele consilierilor premierului „Situația este inca sub control, dar lucrurile pot evalua rapid in sens negativ. E nevoie de responsabilitate și de un nou efort național… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

