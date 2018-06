Iohannis anunta societatea civila sa fie in alerta, in cazul in care apar noi ordonante de urgenta: Sa protestam cu toata fermitatea

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, la Sibiu, ca societatea civila trebuie sa fie alerta si in momentul in care apar ordonante de urgenta care n-ar trebui sa existe, cum a fost OUG 13, ”sa protestam cu toata fermitatea”. Presedintele a criticat sistemul ordonantelor de urgenta. ”Eu…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata, la Sibiu, ca, in opinia sa, sistemul de ordonante de urgenta trebuie sa inceteze, pentru ca aproape toate guvernele le au folosit, cu precadere in vacanta de vara, informeaza Agerpres.ro. El a fost intrebat in contextul anuntului social democratilor ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata, la Sibiu, ca, in opinia sa, sistemul de ordonante de urgenta trebuie sa inceteze, pentru ca "aproape toate guvernele le-au folosit, cu precadere in vacanta de vara". El a fost intrebat - in contextul anuntului social-democratilor ca saptamana viitoare…

- ”Eu cred ca una din marile probleme din Constitutia noastra este reprezentata tocmai de posibilitatea absolut necontrolata de a da ordonante de urgenta pe timpul vacantei parlamentare. Toate partidele au criticat sistemul de ordonante de urgenta, dar odata ajunsi la putere toti au folosit acest sistem.…

- Termenul in care cei care primesc amenzi contraventionale pot sa le achite la jumatate ar putea fi marit de la 48 de ore la 15 zile. Mai multi parlamentari PSD propun schimbarea legii, unul dintre motive fiind ca acest lucru ar duce la o crestere a incasarilor la buget si la degrevarea instantelor…

- Odata cu introducerea Declaratiei unice, Fiscul ii poate executa silit pe rau platnici mult mai repede, pentru ca nu mai este necesar sa emita decizii de impunere. Declaratia 212 este un titlu de creanta fiscala si, potrivit Codului de Procedura Fiscala, acesta devine titlu executoriu la data…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala a elaborat masuri mult mai dure in ceea ce priveste controlul firmelor, se arata in ordonanta de urgenta adoptata joi de Guvern. Masura are scopul de a compensa impactul financiar determinat de aceasta ordonanta. Astfel, vor fi controlate…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat miercuri ca, pana la sfarsitul lunii aprilie, va fi adoptata o ordonanta de urgenta referitoare la achizitiile publice, urmand sa existe o structura centralizata care sa se ocupe de acestea. "Este o idee foarte buna si, in acest sens, pana…