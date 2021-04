Președintele Klaus Iohannis a decis sa se poziționeze direct in campania de convingere a populației sa se vaccineze. Deși nu a detaliat, acesta a anunțat ca va trece la masuri impotriva celor care, in momentul in care vor fi suficiente doze pentru toata lumea, demonstreaza ca refuza vaccinarea. Autoritațile incep sa stranga lațul in jurul […] The post Iohannis anunța ofensiva impotriva celor care refuza vaccinarea first appeared on Ziarul National .