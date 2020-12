Iohannis anunță că redeschide piețele în ultima zi de campanie electorală Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, in ultimele zile de campanie electorala, ca redeschide piețele agroalimentare din Romania, sub pretextul ca numarul de infectari este pe trend descrescator. Prezent la inaugurarea unui ciot de autostrada, Klaus Iohannis a ținut sa sublinieze ca statisticile recente arata o scadere a numarului de infectari cu noul coronavirus, ceea […] The post Iohannis anunța ca redeschide piețele in ultima zi de campanie electorala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

