- Ministerul rus al Apararii a anunțat duminica seara ca Ucraina are pana la primele ore ale zilei de 21 martie pentru a da raspunsul cu privire la predarea Mariupolului, potrivit agenției de presa ruse RIA. Președintele Zelenski a fost ferm pana acum ca Ucraina nu va accepta niciun termen de pace…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, dupa intalnire omologul eston, ca Romania și alte țari care doresc sa ajute Republica Moldova vor organiza o „conferința a donorilor”. Iohannis a vorbit despre ajutorul pe care țara noastra il acorda parcursului european al Moldovei, caracterizandu-l…

- Azi am avut ședința la Grupul senatorial PSD cu Ministrul Agriculturii Adrian Chesnoiu unde s-a discutat pe langa alte subiecte importante și tema creșterii prețurilor la produsele alimentare, anunța senatorul PSD Alfred Laurențiu care anunța ca s-au primit asigurari ferme din partea ministrului…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta o noua derogare privind introducerea in Romania a animalelor din Ucraina, aceasta vizand alte animale decat cele de companie. Ele pot fi introduse in Uniunea Europeana chiar daca nu indeplinesc toate conditiile,…

- Orașele Harkov, Cernigau și Mariupol au ramas in mainile ucrainenilor in ciuda bombardamentelor intense facute de forțele din Rusia, a spus joi ministrul britanic al Apararii, potrivit CNN. „Cateva forțe din Rusia au intrat in orașul Herson, dar situația militara ramane neclara”, a mai spus ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis anunta, marti seara, ca a vorbit cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron, caruia i-a multumit pentru dislocarea militarilor care au sosit in Romania. Ministerul Apararii anunta ca inca 135 de militari francezi si mijloace tehnice, din cadrul Fortei de Raspuns a NATO,…

- Prefectul Bogdan Cojocaru a informat ca persoanele care doresc sa vina in ajutorul cetatenilor ucraineni care se refugiaza in Romania au la dispozitie Platforma "Ucraina - Impreuna ajutam mai mult" si ca pot primi informatii suplimentare la o linie telefonica special infiintata, potrivit Agerpres.…

Președintele Klaus Iohannis transmite un mesaj prin care arata faptul ca Romania sprijina total integrarea Ucrainei, a Republicii Moldova și a Georgiei in Uniunea Europeana.