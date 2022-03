Romania sprijina pe deplin integrarea Ucrainei, precum și a Republicii Moldova și Georgiei, in Uniunea Europeana, a transmis președintele Klaus Iohannis, marți dimineața, pe Twitter. „Romania sprijina pe deplin integrarea Ucrainei, precum și a Republicii Moldova și Georgiei, in Uniunea Europeana. Locul acestor parteneri ai UE este in intriorul familiei europene, iar Romania va face tot posibilul pentru ca acest lucru sa devina realitate.”, este postarea președintelui Romaniei. Mesajul președintelui Romaniei vine dupa ce luni șefii de stat din opt țari din Europa Centrala și de Est au cerut tuturor…