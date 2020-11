VIDEO - Klaus Iohannis: Adunările electorale ar putea fi interzise

Președintele Klaus Iohannis a declarat marti, la Cotroceni, ca in functie de evolutia pandemiei ar putea fi interzise si reuniunile electorale care in prezent sunt permise in limita a 50 de persoane in aer liber si 20 de persoane in spatii inchise.Citește și: Regulile… [citeste mai departe]