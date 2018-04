Stiri pe aceeasi tema

- "Discutii telefonice au fost (cu premierul – n.r.). Am urmarit cu amuzament acele asa-numite stenograme, care arata mai degraba ce si-ar fi dorit pesedistii sa se fi discutat, decat ce s-a discutat", a sustinut Klaus Iohannis. Intrebat cand va fi intalnirea dintre Guvern si Banca Nationala,…

- Presedintele Klaus Iohannis a vizitat la Bacau societatea comerciala Aerostar SA si la finalul vizitei a comentat subiectul stenogramelor cu premierul Viorica Dancila, difuzat miercuri la Antena 3. Amintim ca jurnalistii Trustului Intact au tratat pe larg subiectul unor stenograme in care Klaus Iohannis…

- Seful statului, Klaus Iohannis, a comentat, joi, tema „asa-ziselor stenograme“ ale unei discutii intre el si premierul Viorica Dancila, acesta precizand ca varianta prezentata in presa arata ce si-ar fi dorit PSD-istii sa sefi discutat, nu ce s-a discutat.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bacau, referitor la stenograma unei discutii care ar fi avut loc intre seful statului si Viorica Dancila, ca discutia prezentata arata mai degraba ce si-ar fi dorit cei din PSD sa se discute decat ce s-a discutat.

- "Cred ca nu este nevoie de o mediere. Avem un Guvern, avem o relatie institutionala cu Banca Nationala a Romaniei, am spus si cu alte ocazii ca, in calitate de ministru al Finantelor, am avut discutii cu domnul guvernator (al BNR - n.r.), asa ca nu cred ca este nevoie sa avem o astfel de mediere…

- A fost o intalnire cu scantei, la care a participat premierul Viorica Dancila și Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Discutiile s-au incheiat cu un comunicat de la Cotroceni, in care Administratia Prezidentiala a sustinut ca Iohannis le-a apostrofat pe cele doua pentru modul in care au evoluat…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca a avut o intalnire cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele PSD Liviu Dragnea, unul dintre subiectele discutate fiind si despre justitie. Presedintele a spus ca premierul Dancila i-a relatat ca ministrul Justitiei Tudorel Toader…

- Ridicarea vizelor, candidatura Romaniei la OCDE, Parteneriatului Strategic Romania-SUA, s-au aflat pe agenda discuțiilor dintre prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, și ambasadorul SUA, Hans Klemm.