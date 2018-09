Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rmaniei, Klaus Iohannis, a declarat astazi ca rectificarea bugetului alocat institutiilor din zona securitatii nationale nu s-a emis avizul CSAT, care este obligatoriu, din cauza taierilor nejustificate a bugetelor institutiilor din aceasta zona, in contextul in care proiectul de rectificare…

- UPDATE Sedinta CSAT a fost suspendata, iar Guvernul trebuie sa vina cu un nou proiect de buget, in care trebuie sa explice motivatiile pentru taierile bugetare in zona securitatii nationale, in conditiile unei rectificari bugetare puternic pozitive, a declarat marti presedintele Klaus Iohannis. El a…

- Administratia Prezidentiala anunta ca a fost convocat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, pentru avizarea bugetelor institutiilor din domeniul securitatii nationale. Sedinta este convocata abia pentru 4 septembrie, desi Guvernul dosarea sa faca rectificarea in aceasta saptamana sau cel tarziu saptamana…

- Liderii PSD l-au acuzat pe Klaus Iohannis ca blocheaza plata salariilor pentru unii bugetari din cauza ca nu vrea sa convoace CSAT pentru a aviza rectificarea bugetara. Insa CSAT avizeaza doar bugetele institutiilor de securitate, deci Guvernul poate aloca bani mai multi catre educatie, sanatate sau…

- Premierul Viorica Dancila va prezenta, joi, la ora 19.00, detaliile rectificarii bugetare, precizand ca ea va fi pozitiva pentru ca Guvernul are venituri in plus la buget de 6 miliarde de lei.

- Guvernul se intruneste astazi in sedinta pentru a discuta despre prima rectificare bugetara din acest an. Potrivit agendei oficiale, tot astazi ar urma sa fie analizat si un act normativ initiat de Ministerul Apararii privind cumpararea unor sisteme de baterii de coasta care ar urma sa creasca securitatea…

- Vicepremierul Paul Stanescu a anuntat vineri, la Slatina, la intrunirea Filialei Judetene a Asociatiei Comunelor din Romania (ACoR), ca la finalul lunii iulie Guvernul va face o rectificare bugetara pozitiva, astfel incat "toata lumea cel putin sa aiba bani de salarii". "Ceea ce va asigur este ca va…