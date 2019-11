Iohannis: Am solicitat o soluţie de la Guvern şi aştept să primesc…

Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi, la Galati, ca Guvernul face o evaluare in cazul secretarului de stat Raed Arafat si ca asteapta ca saptamana viitoare sa primeasca un raspuns lamuritor.



"Am solicitat o solutie de la Guvern si astept saptamana viitoare sa primesc un raspuns lamuritor, ca sa nu spun altceva. Nu o sa fac eu o evaluare, dar Guvernul va face o evaluare si voi insista pe lamuriri in acest sens", a spus Iohannis, intrebat cum a ramas cu schimbarea lui Raed Arafat.



Candidatul PNL la alegerile prezidentiale participa la Galati la o intalnire cu simpatizantii.

