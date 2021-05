Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca a discutat cu omologul sau polonez despre aprofundarea si extinderea Parteneriatului strategic romano-polonez, anuntand ca in a doua parte a anului va avea loc o noua sedinta comuna a guvernelor celor doua tari la care va fi agreat un nou plan de actiune…

- Președintele Klaus Iohannis și omologul sau polonez, Andrzej Duda, au discutat luni, la Palatul Cotroceni, in contextul vizitei oficiale a președintelui Poloniei in Romania. Intensificarea cooperarii economice dupa pandemie, securitatea pe flancul estic al NATO, precum și problemele regionale din Belarus…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, luni, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau polonez, Andrzej Duda, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania. Vizita presedintelui polonez, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis, are loc in contextul aniversarii a 100 de ani de la…

- Președintele Klaus Iohannis va convoca saptamana viitoare o ședința a CSAT dedicata special acestei zone de tensiune din Marea Neagra și acumularii de trupe pe granița de est a Ucrainei: „Ii asigur pe...

- Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, a avut marți un dialog cu secretarul american de stat, Antony Blinken, in cadrul careia au discutat pe marginea parteneriatului strategic dintre cele doua țari, despre prezența militara a SUA in Romania și securitatea la Marea Neagra, dar și despre lupta impotriva…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat, marți, de la ora 16.00, o ședința de lucru pe tema Planului Național de Redresare și Reziliența cu premierul Florin Cițu, viceprim-ministrul Dan Barna și ministrul...