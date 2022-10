„Am discutat cu domnul premier si despre asteptarea legitima a Romaniei de a adera la Spatiul Schengen. Am reiterat toate argumentele ca aderarea noastra este nu doar necesara, ci si extrem de oportuna. Romania actioneaza deja ca un membru de facto pentru protectia acestui Spatiu. Suntem parte integranta a reformei in Spatiul Schengen. Aderarea Romaniei va contribui la securitatea si consolidarea Spatiului Schengen. Speram sa se intruneasca in cel mai scurt timp conditiile politice pentru aderarea Romaniei la Schengen. Unitatea in actiune si solidaritatea sunt deosebit de importante. (…) Este…