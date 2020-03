Stiri pe aceeasi tema

- K. Iohannis: Romania, in stare de urgența, incepand de luni Presedintele Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro Președintele Klaus Iohannis a anunțat astazi ca a decis sa decreteze starea de urgența în România începând…

