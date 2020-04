Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca dupa data de 15 mai toata lumea va fi obligata sa poarte masti de protectie in spatii publice inchise si in transportul in comun, potrivit stirileprotv.ro. ,,Am decis astazi ca, dupa data de 15 mai, toata lumea va fi obligata sa poarte masti de protectie…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca, dupa data de 15 mai, toata lumea va fi obligata sa poarte masti de protectie in spatii publice inchise si in transportul public in comun. "Am decis astazi ca, dupa data de 15 mai, toata lumea va fi obligata sa poarte masti de protectie in spatii…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca dupa data de 15 mai toata lumea va fi obligata sa poarte masti de protectie in spatii publice inchise si in transportul in comun. ‘Am decis astazi ca, dupa data de 15 mai, toata lumea va fi obligata sa poarte masti de protectie in spatii publice inchise…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca, și duoa data de 15 mai, toți romanii vor fi obligați sa poarte maști de protecție in spațiile inchise și cand se folosește transportul in comun. ”Dragi romani, asa vom arata dupa 15 mai (n.r. – presedintele purta o masca de protectia) in spatiile publice inchise…

- Ziarul Unirea Klaus Iohannis: „Din 15 mai, toata lumea va fi obligata sa poarte maști de protecție in spațiile publice inchise și in transportul in comun” Intr-o conferința de presa susținuta miercuri, de la ora 14:00, la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis a anunțat printre altele, ca de…

- Klaus Iohannis a susținut astazi o declarație de presa. In cadrul acesteia, Președintele Romaniei a vorbit despre cum vor arata lucrurilor dupa data de 15 mai. Acesta a anunțat ca dupa aceasta data, oamenii vor fi oblibați sa poarte maștile de protecție in spațiile publice inchisee și atunci cand folosim…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca dupa 15 mai toata lumea va fi obligata sa poarte masti de protectie in spatiile publice inchise si in transportul in comun, masura valabila pana anul viitor. Presedintele a subliniat ca nu vor fi prelungite restrictiile privind deplasarile individuale,…

- UPDATE. Președintele Klaus Iohannis a anunțat, in debutul declarației de presa, ca dupa data de 15 mai toata lumea va fi obligata sa poarte masca de protecție in spațiile publice și in transportul...