Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca a convenit cu omologul din Republica Moldova, Maia Sandu, realizarea unor pasi decisivi in ceea ce priveste interconectarea retelelor de energie electrica din cele doua țari. „In cadrul consultarilor noastre am abordat si subiectul securitatii energetice a Republicii Moldova. Dupa cum cunoasteti, Republica Moldova este deosebit de vulnerabila in acest domeniu, iar populatia resimte deja socurile cresterilor masive ale preturilor la gaze naturale si energie electrica. Am trecut in revista evolutiile pe acest subiect si optiunile de sprijin in plan…