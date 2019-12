Stiri pe aceeasi tema

- ​​Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca Ludovic Orban va ramâne premier chiar și în cazul unor alegeri anticipate, care, apreciaza șeful statului, au o probabilitate de 50%. Întrebat cine va fi premier în caz de anticipate, președintele a raspuns: „Nu…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, de la Palatul Cotroceni, ca ”in acest moment bugetul nu-și permite o reducere pe TVA”, in contextul in care in Comisia de buget din Camera Deputaților a fost adoptat un raport care prevede scaderea taxei pe valoarea adaugata de la 19 la 16%.”PSD…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, intr-o ședința solemna a CCR, dupa ce și-a preluat al doilea mandat in fruntea statului, ca romanii i-au sancționat la vot pe „cei care au girat asaltul asupra independenței justiției”. Șeful statului nu a pronunțat numele PSD, dar in discursurile sale…

- Președintele Klaus Iohannis și-a lansat, duminica seara, programul prezidențial ”Impreuna pentru o Romanie normala”. In discursul sau ținut in fața a aproape 700 de membri PNL, șeful statului a atacat PSD și a declarat ca din cauza guvernarii acestora, țara noastra risca sa ramana singura din UE cu…

- K. Iohannis anunta premierul desemnat cu formarea viitorului Guvern Presedintele Klaus Iohannis este asteptat sa anunte, astazi, premierul desemnat cu formarea viitorului Guvern. Anuntul ar urma sa fie facut de seful statului la finalul unei noi runde de consultari în formula restrânsa,…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, o scrisoare presedintilor partidelor si formatiunilor politice reprezentate in Parlament, prin care i-a invitat la consultari, la Palatul Cotroceni, in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru. - De la ora 11:00 sunt asteptati la consultari…

- Presedintele Iohannis sustine ca Viorica Dancila incalca Constituția Foto: Arhiva/ Administratia prezidentiala Presedintele Klaus Iohannis sustine ca refuzul premierului Viorica Dancila de a se consulta cu el în ceea ce priveste problema comisarului european reprezinta o încalcare…

- Premierul Viorica Dancila iese, luni, la ora 19.00, intr-o declaratie de presa la sediul central al PSD, pentru a da prima reactie dupa respingerea definitiva, in comisia juridica a Parlamentului European, a propunerii pentru functia de comisar european pe Transporturi, Rovana Plumb. Seful statului…