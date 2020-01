Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, in legatura cu amendamentul la Legea bugetului prin care partidul Pro Romania primeste finantare de la stat, ca a considerat acest act normativ suficient de bun pentru a fi promulgat. "Promulgarea nu se poate face cu obiectii. Promulgarea ori se face, ori nu se face. (...) Eu am considerat ca bugetul este suficient de bun pentru a fi promulgat si am considerat ca este nevoie de o promulgare urgenta. Stiti foarte bine ca am promulgat bugetul in prima zi in care a fost posibil acest lucru. Iar in ce priveste finantarea partidelor, am vazut ca s-a modificat…