Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri, in judetul Dolj, la prima actiune din cadrul campaniei de impadurire in zona desertificata din sudul Romaniei. Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri, de la ora 12.00, in judetul Dolj, la prima actiune din cadrul campaniei de impadurire in zona…

- In plin scandal privind carantinarea (sau nu), președintele Klaus Iohannis și-a gasit de lucru. Participa, miercuri, in orașul Dabuleni, județul Dolj, la o acțiune din cadrul campaniei de impadurire. „Președintele Klaus Iohannis va participa miercuri, 24 martie 2021, in orașul Dabuleni, județul Dolj,…

- Presedintele Klaus Iohannis, premierul Florin Citu si mai multi membri ai Guvernului vor participa, miercuri, in orasul Dabuleni din judetul Dolj, la prima actiune din cadrul campaniei de impadurire in zona desertificata din sudul Romaniei. Citește și: Un medic de la UPU-SMURD vorbește despre…

- Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri, de la ora 12.00, in orasul Dabuleni, judetul Dolj, la prima actiune din cadrul campaniei de impadurire in zona desertificata din sudul Romaniei, care este initiata de Ministerul Mediului, a transmis Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis, premierul Florin Citu si mai multi membri ai Guvernului vor participa, miercuri, in orasul Dabuleni din judetul Dolj, la prima actiune din cadrul campaniei de impadurire in zona desertificata din sudul Romaniei. Campania este initiata de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.…

- Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri, de la ora 12.00, in orasul Dabuleni, judetul Dolj, la prima actiune din cadrul campaniei de impadurire in zona desertificata din sudul Romaniei, care este initiata de Ministerul Mediului, a transmis Administratia Prezidentiala. La eveniment va fi prezent…

- Presedintele Klaus Iohannis, premierul Florin Citu si mai multi membri ai Guvernului participa miercuri la prima actiune din cadrul campaniei de impadurire, in localitatea Dabuleni, judetul Dolj.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa miercuri, 24 martie 2021, in orasul Dabuleni, judetul…

- Președintele Klaus Iohannis va participa, luni, de la ora 18.00, la o ședința pe tema bugetului pe 2021. Șeful statului va discuta cu liderii coaliției de guvernare, la Vila Lac, despre bugetul de stat pentru anul 2021, conform Digi24. La discuții va lua parte și premierul Florin Cițu. Luni a avut loc…