- Ziua NATO in Romania este marcata, din 2005, in prima duminica a lunii aprilie, conform Legii 390/2004. In acest an, este sarbatorita la 5 aprilie. Pentru instituirea acestei zile au fost luate in considerare data oficiala a aderarii Romaniei la Alianta Nord-Atlantica (29 martie 2004) si momentul arborarii…

- Fostul internațional Ionel Ganea, 46 de ani, a vorbit pentru Gazeta Sporturilor despre pandemia de coronavirus, care provoaca probleme uriașe in intreaga lume.In opinia ”Ganezului”, aceasta pandemie reprezinta, de fapt, ”o reglare de conturi” intre statele industralizate ale lumii.”Cred ca e o reglare…

- Inalt Reprezentantul Uniunii Europene a ținut o declarație cu ocazia Zilei internaționale pentru eliminarea discriminarii rasiale prin care a sublinat ca UE acționeaza pe toate fronturile pentru a sprijini aceste eforturi.„Atat la nivel european, cat și la nivel mondial, atenția tuturor este…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, luni, ca în Republica Moldova nu s-au înregistrat, în ultimele patru luni, evolutii care sa ateste continuarea unor reforme durabile în directia avansarii parcursului european, de aceea, sprijinul României va fi strict…

- Euro nu se mai oprește din creștere. BNR a anunțat un nou minim istoric pentru leu, in raport cu moneda europeana Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,8079 lei/euro, in crestere cu 0,11% fata de valoarea atinsa luni, cel mai mare nivel anuntat vreodata de BNR.…

- "E destul de complicat de legat fondurile UE de statul de drept. Romania nu se opune la acest mecanism, suntem de acord sa se lege acordarea fondurilor de statul de drept, dar specialiștii mai au mult de lucru pana la elaborarea de criterii concrete. Daca se ajunge la o procedura clara, suntem ok…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a discutat pentru prima oara, in timpul unei conferințe de prese susținute in Bavaria, despre criza din Iran, afirmand ca "situația ne privește, fiindca noi avem foarte mulți cetațeni romani care traiesc și muncesc in zona Orientului Mijlociu".Klaus Iohannis a…

- Mecanismul de Protectie Civila fost activat, luni seara, in Uniunea Europeana, ca urmare a incendiilor generalizate din Australia. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, l-a informat pe premierul Ludovic Orban, iar presedintele Klaus Iohannis a dispus acordarea de ajutoare de urgenta.