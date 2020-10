Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis susține ca nici nu se pune problema sa fie amanate alegerile parlamentare, in ciuda faptului ca in Parlament s-a depus un proiect de lege in acest sens.”Vedeți, alegerile vor fi pe 6 decembrie. Ele sunt pregatite, s-au depus candidaturi. Mandatul Parlamentului nu…

- Președintele Klaus Iohannis a facut prima declarație dupa alegerile locale, care au avut loc duminica, 27 septembrie 2020. Iata, declarația integrala: „ Ieri au avut loc alegerile locale, in Romania, in condiții speciale, generate de epidemia Covid-19. Vreau sa subliniez de la inceput ca ceea ce am…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Cotroceni, ca mersul la vot, din punct de vedere al siguranței alegatorilor in pandemie, este aproape la fel cu mersul la cumparaturi.„De cei care vor castiga depinde ca scoala si spitalul din localitatea in care traim sa fie modernizate,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca, daca se iau masuri stricte se pot tine alegeri, dar ca numarul critic de imbolnaviri Covid-19 de la care nu mai pot avea loc alegerile va fi anuntat de Ministerul Sanatatii si de Institutul National de Sanatate Publica.

- Partidul Ecologist Roman revine cu solicitarea catre Presedintele Klaus Iohannis, Guvernul Orban și Parlamentul Romaniei pentru amanarea alegerilor din 27 septembrie."Astazi, Romania a inregistrat un nou record negativ de imbolnaviri cu Covid- 19, 1119 cazuri. Este evident ca politizarea pandemiei…

- Alegerile locale vor avea loc in 27 septembrie și nimeni nu garanteaza ca in acea perioada virusul Covid-19 va „slabi” sau va fi mai puțin activ, așa ca Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) evalueaza secțiile de votare și solicita luarea tuturor masurile necesare pentru prevenirea raspandirii virusului…

- Tot astazi, este programata dezbaterea din Comia Juridica din Senat, pe tema Legii carantinarii si izolarii. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, ca a transmis Parlamentului informarea privind starea de urgenta instituita pe intreg teritoriu al Romaniei, prin decretele din 16 martie…

- "Sunt perfect de acord cu presedintele Iohannis ca virusul nu are culoare politica. Dar haideti sa spunem adevarul: incompetenta are culoare politica si este marca inregistrata a celor doua partide care fac jocurile in parlament si in guvern in clipa de fata. Stiam ca vine valul doi, stiam ca avem…