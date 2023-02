Stiri pe aceeasi tema

- Aripi pentru libertate, cu acest mesaj a venit Volodimir Zelenski la Londra in prima vizita in Marea Britanie dupa ce rușii au invadat Ucraina. Liderul de la Kiev vrea avioane de lupta, o cerința pe care britanicii, la fel ca francezii, nu o exclud.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost invitat sa participe la un „viitor summit” al Celor 27 , a anuntat luni Barend Leyts, un purtator de cuvant al presedintelui Consiliului European Charles Michel, fara a da alte detalii, in timp ce mai multe surse anunta posibila sosire a liderului ucrainean…

- Președintele a evidențiat in cadrul intalnirii cu diplomații acreditați in Romania, poziția ferma a țarii pentru izolarea Rusiei in contextul razboiului din Ucraina. Klaus Iohannis a subliniat totodata susținerea R. Moldova și a Ucrainei.

- Fostul premier Victor Ponta susține ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, iși bate joc de romanii care traiesc in Ucraina și le neaga dreptul de a invața in limba romana. In același timp, președintele Klaus Iohannis pastreaza o tacere adanca și, mai mult decat atat, Romania ajuta Ucraina…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat intreaga deschidere pentru identificarea de soluții, astfel incat comunitatea romaneasca din Ucraina sa beneficieze, in oglinda, de aceleași drepturi de care se bucura comunitatea ucraineana din Romania, anunța Administrația Prezidențiala intr-un…

- Ucraina, prin biroul sau prezidențial, a anunțat ca summitul UE-Ucraina anuntat de blocul european va avea loc la Kiev și nu la Bruxelles cum se discutase inițial. Acesta se va ține pe data de 3 februarie. Decizia a fost luata dupa o discuție telefonica pe care presedinta Comisiei Europene, Ursula von…

- „In discursul susținut in aprilie in Parlamentul Romaniei, domnul președinte Volodimir Zelenski ne-a promis ca va proteja minoritatea romaneasca din Ucraina și ca va promova dialogul cu țara noastra in chestiunile privind minoritatea romaneasca. Ulterior, președintele ucrainean m-a asigurat chiar in…

- Șeful guvernului de la Viena a vorbit joi dimineața, inaintea Consiliului European, unde președintele Klaus Iohannis va ridica problema blocarii aderarii Romaniei și Bulgariei la Schengen. Cancelarul Karl Nehammer a reluat la Bruxelles afirmațiile sale potrivit carora o parte dintre migranții care au…