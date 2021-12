Stiri pe aceeasi tema

- La 32 de ani de la Revoluția Romana, „este rușinos ca nimeni nu a platit pentru victimele acelui masacru cumplit”, iar „aflarea adevarului și pedepsirea tuturor celor responsabili de ororile din Decembrie 1989 constituie o restanța impardonabila a justiției romane”, care nu ar trebui sa aiba liniște…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma, in mesajul transmis miercuri, cu prilejul Zilei Victoriei Revolutiei Romane si a Libertatii, ca aceasta este ziua in care ii cheama pe toti cetatenii Romaniei sa onoreze memoria victimelor, sa pretuiasca sacrificiul lor suprem si, totodata, sa reitereze angajamentul…

- Klaus Iohannis anunta un nou vaccin anti-covid, care sa combata tulpina Omicron. „Voi cere sa nu se exagereze cu restrictiile” Presedintele Klaus Iohannis a declarat inaintea reuniunii de la Consiliul European ca una din temele de discutie o reprezinta un nou vaccin anti-covid, care sa ajute in…

- „In ciuda tuturor lucrurilor negative, pandemia a avut și lucruri pozitive: accelerarea digitalizarii este unul dintre ele.Asteptarile romanilor de a avea un sistem de justitie modern, independent si functional sunt la fel de actuale si legitime. Pandemia si schimbarile din mediul politic autohton au…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, marti, la prezentarea raportului de activitate al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pe anul 2021. Discursul președintelui este transmis LIVE de TVR 1.

- Mai multe publicatii si agentii de presa au redat, vineri, ce le-a spus Florin Citu liberalilor intruniti in sedinta Biroului Executiv National pentru a discuta despre propunerile avansate de premierul desemnat Dacian Ciolos. Conform G4 Media si News.ro , Citu a declarat in sedinta ca desfiintarea…

- USR are propria propunere de premier, in cazul in care liberalii nu vor avea una. Președintele gruparii, Dacian Cioloș, este cel care și-ar asuma guvernarea, dar vine și cu un pachet de masuri de guvernare. „In absența unor propuneri clare, concrete cu partenerii noștri de guvernare suntem gata sa venim…