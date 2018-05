Stiri pe aceeasi tema

- Romania beneficiaza de un potential urias in agricultura, iar in acest domeniu este nevoie de stimularea productiei si a antreprenoriatului, a fost mesajul transmis miercuri de presedintele Klaus Iohannis, cu ocazia evenimentului organizat de Federatia Nationala Pro Agro, la Poiana Brasov. "Romania…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica, intr-un interviu pentru B1 TV, ca infiltrarea SRI in institutiile statului a fost un plan pus la punct de un grup cu oameni politici, nu a fost gandirea unui singur om, sustinand ca protocoalele erau parghii pentru control.

- Președintele Klaus Iohannis a atenționat marți, in cadrul unei intalniri cu premierul Viorica Dancila, ca „pe fondul unor politici fiscal-bugetare imprudente și necorelate cu dinamica economica de ansamblu exista riscul ca puterea de cumparare a romanilor sa scada in continuare”, ...

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit marti cu premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, context in care a atentionat Executivul ca efectele legislatiei salarizarii bugetarilor arata ca legea se afla in contradictie cu principiile egalitatii si predictibilitatii.…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit cu pasiune in fața oamenilor de afaceri din Romania despre implicarea acestora in viitorul Romaniei. Mesajul liderului de la Cotroceni este unul foarte clar și cere un proiect care sa aiba ca scop prosperitatea economica, avand in vedere susținerea pe care sectorul…