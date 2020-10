Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca noul an universitar va fi "cel mai dificil" din 1989 incoace, in contextul pandemiei de COVID-19.



"Astazi, marcam inceputul unui nou an universitar, acesta fiind, fara indoiala, cel mai dificil an universitar din 1989 incoace. Regulile de distantare sociala necesare in contextul crizei sanitare provocate de pandemia de COVID-19 ingreuneaza un proces educational in care mentoratul are un rol central. Sunt totusi convins ca veti gasi modalitatile cele mai bune de a asigura atat calitatea actului educational, cat si protejarea comunitatii…