Iohannis a vorbit la telefon cu Merkel despre bugetul UE: Romania a sustinut mereu conditionarea fondurilor europene de respectarea statului de drept

- Klaus Iohannis, discuție cu Angela Merkel inaintea videoconferinței CE Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro La aceasta ora începe o întrunire prin videoconferința a Consiliului European. Liderii statelor membre vor discuta despre modul de gestionare a pandemiei cu accent pe…

- Presedintele Klaus Iohannis si cancelarul german Angela Merkel au avut o convorbire telefonica, la solicitarea acesteia, iar discutiile au vizat bugetul multianual al UE pentru perioada 2021-2027, transmite Administratia Prezidentiala.

- Legat de propunerile de „compromis” pentru bugetul european Administrația Prezidențiala anunța ca președintele Klaus Iohannis a avut joi, 19 noiembrie a.c., o convorbire telefonica cu Cancelarul Republicii Federale Germania, doamna Angela Merkel, la solicitarea acesteia. Pe langa un mesaj de condoleanțe…

- „Discutia a avut loc in pregatirea reuniunii, din aceasta seara, a membrilor Consiliului European, in format videoconferinta, dedicata aspectelor legate de gestionarea pandemiei de COVID-19. Cancelarul Germaniei i-a transmis condoleante Presedintelui Romaniei pentru victimele incendiului care a avut…

- La reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, s-a abordat inclusiv subiectul schimbarilor climatice, mai precis propunerea Comisiei Europene de reducere cu 55% a emisiilor de gaze cu efect de sera, pana la sfarșitul anului 2030, comparativ cu 1990. Președintele Klaus Iohannis a spus ca Romania…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles. Pe agenda de discutii a reuniunii se afla subiecte referitoare la pandemia de COVID-19, viitoarele relatii dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie, precum si combaterea schimbarilor…

- Pe agenda de discutii a reuniunii se afla subiecte referitoare la pandemia de COVID-19, viitoarele relatii dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie, precum si combaterea schimbarilor climatice. Totodata, liderii europeni vor aborda si teme cu privire la relatiile externe ale Uniunii Europene, informeaza…

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine, miercuri, la ora 18,00, o conferinta de presa la Palatul Cotroceni, a anuntat Administratia Prezidentiala, in aceasta dupa-amiaza. Conferința are loc in ziua in care Romania a depașit pentru prima oara pragul de 2.000 de cazuri noi de COVID-19.In ultimele 24…