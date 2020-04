Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a susținut o declarație de presa in cadrul careia a declarat ca dupa 15 mai ar putea fi ridicate restricțiile impuse de autoritați, daca numarul de cazuri și de decese va fi in scadere. De asemenea, președintele a spus ca nu se pune problema catantinarii persoanelor…

- Ziarul Unirea VIDEO| Klaus Iohannis a vorbit, pentru prima oara, de masurile de relaxare: Cand este posibil sa se intample Intr-o conferința de presa susținuta astazi, președintele Romaniei, Klaus Iohannis a mulțumit bisericilor și autoritaților pentru respectarea carantinei de Paști și a vorbit, pentru…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a avertizat marți ca ridicarea masurilor de izolare impuse pentru a opri raspandirea coronavirusului trebuie facuta gradual, iar daca restricțiile sunt relaxate prea devreme, ne vom confrunta cu un nou val de infecții, relateaza Reuters. Masurile de izolare s-au…

- Bilanțul din Italia a ajuns, miercuri, 15 aprilie, la un total de 21.645 de decese, dupa mai puțin de doua luni de lupta cu epidemia. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate alte 578 de decese, dar este, totuși, cel mai mic numar de morți inregistrat in 24 de ore din ultimele patru saptamani.

- Klaus Iohannis anunța ca a semnat decretul privind prelungirea, cu alte 30 de zile, a starii de urgența in Romania, in lupta cu noul coronavirus. “Pericolul nu a trecut, iar o relaxare a restricțiilor in perioada urmatoare, cum vad ca cer cu inconștiența unii politicieni, ar duce la o creștere vertiginoasa…

- Președintele Klaus Ioahnnis spulbera orice vis de relaxare a restricțiilor de mișcare impuse de autoritați in contextul epidemiei de coronavirus.Citește și: O patroana de hotel transformat in locație de CARANTINA a izbucnit la adresa romanilor: Colegii mei indura injurii "Vremea e frumoasa.…

- Ziarul Unirea Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care Romania a intrat in stare de urgența. Școli inchise, prețuri plafonate, circulație inchisa gradual – printre masurile anunțate Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care Romania a intrat in stare de urgența. Școli inchise,…

- Declaratia presedintelui Klaus Iohannis: Am decis si am facut consultari sub forma de teleconferinta, am dscutat cu toate partidele parlamentare. Toate discutiile au fost foarte bune, constructive, au fost abordari consistente, mature. Au inteles ca suntem intr-o situatie dificila, e nevoie de…