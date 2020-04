Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca si-ar dori sa se organizeze alegeri locale si parlamentare in toamna acestui an, insa acest lucru va fi posibil doar daca scapam de epidemia de coronavirus."Expertii ne spun ca nu vom scapa de virus, ca va trebui sa ne obisnuim sa convietuim cu virusul.…

- Ludovic Orban a fost intrebat, la B1, daca s-a discutat in Guvern despre amanarea alegerilor locale, dupa alegerile parlamentare, in contextul epidemiei de coronavirus.Seful Executivului a avansat o posibila data a acestui scrutin, in cazul in care primul val al epidemiei se va stinge in luna iulie.…

- El este convins ca se poate asigura o prezenta mare la urne prin introducerea votului prin corespondenta inclusiv in tara sau votul electronic . Ludovic Orban a fost intrebat, joi seara la B1TV daca s-a discutat in Guvern despre amanarea alegerilor locale, dupa alegerile parlamentare. „La nivelul Guvernului,…

- Premierul Ludovic Orban ar vrea ca alegerile locale sa fie organizate la o distanta cat mai scurta de alegerile parlamentare, poate chiar simultan, astfel incat primarii sa traga si pentru partid, nu doar pentru mandatele lor, sustin surse politice pentru Adevarul. Data scrutinului: finalul de noiembrie…

- Ziarul Unirea Guvernul Orban ia in calcul amanarea alegerilor locale pana in septembrie. Parlamentare anticipate tot in septembrie – SURSE Premierul Ludovic Orban analizeaza ca varianta de lucru amanarea organizarii alegerilor locale, din cauza starii de urgența care urmeaza sa fie declarata la inceputul…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu propune amanarea alegerilor locale „pana dupa stingerea crizei provocate de coronavirus“, considerand ca acesta ar fi un gest de responsabilitate. In ceea ce priveste alegerile anticipate, dorite de PNL si de presedintele Klaus Iohannis, liderul ALDE afirma ca, in…

- 2020 va ramane anul in care Romania s-a confruntat cu una dintre cele mai ciudate situatii politice. Este anul in care toate cele trei puteri din stat au fost in criza. Si la inceputul lunii februarie inca sunt. Puterea executiva: guvernul a cazut dupa o motiune de cenzura, iar premierul desemnat cu…

- In PSD exista o aripa confortabila cu alegerile anticipate, au zis surse din partid pentru STIRIPESURSE.RO. O parte din social-democrații avanseaza scenariul organizarii de alegeri parlamentare anticipate in aceeași zi cu alegerile locale in data de 21 iunie. Au fost tatonari cu liberalii pe aceasta…