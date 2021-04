Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a subliniat la finalul vizitei de la centrul de vaccinare din Piata Constitutiei faptul ca este important de stiut ca in momentul de fata oricine are resedinta in Romania se poate vaccina la aceste centre.

- Elena Stanciu (b1.ro) Locuitorii Bucureștiului se vor putea vaccina anti-COVID-19, intr-un centru drive-thru. Primul centru de acest fel din Capitala se deschide pe 29 aprilie in Piața Constituției, anunța Comitetul Național de Coordonare a Activitaților de Vaccinare anti-COVID-19 (CNCAV). Centrul din…

- „Centrul drive-thru este un succes de azi dimineața. Bucureșenii vin sa se vaccineze in numar mare. Este un lucru imbucurator. Vor aparea tot mai multe centre de acest tip. Este important de știut ca oricine se poate prezenta la aceste centre, inclusiv romanii din diaspora care vor sa se vaccineze in…

- Turiștii care merg in minivacanța de Paște pe litoral se pot vaccina fara programare, doar cu buletinul, anunța Prefectura Constanța. Doua fluxuri de imunizare vor fi puse la dispoziția celor care ajung la mare in aceasta perioada. Toți cei care vor merge pe litoral in perioada 30 aprilie – 3 mai au…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a anunțat ca din 4 mai se va incerca un proiect-pilot prin care oricine dorește se poate vaccina in cele 11 spitale militare din țara, non-stop. Nicolae Ciuca a declarat, la Digi 24, ca proiectul de vaccinare non-stop in spitalele militare va dura o saptamana. „Incepand…

- In prezent, sunt zeci de mașini care așteapta la coada. Din imaginilie inregistrate se poate vedea ca interesul bucureștenilor pentru a se imuniza este crescut, și asta deoarece oamenii au venit inca din prima zi in care centru a devenit funcțional.Centrul de vaccinare drive-thru din Piața Constituției…

- Un nou centru de vaccinare din mașina s-a deschis la primele ore ale diminetii la Arad. Joi incepe vaccinarea in masina si in Bucuresti, asa cum se face de cateva zile la Deva sau la Cluj. A inceput si vaccinarea la marile companii.

- Consilierii municipali vor decide in sedinta de marti, de la ora 10:00, daca vor da unda verde pentru deschiderea unui centru de vaccinare anti-COVID drive-through in Piata Constitutiei, informeaza Agerpres . Centrul drive-through din Piata Constitutiei ar cuprinde patru puncte de vaccinare, potrivit…