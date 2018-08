Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a confirmat ca un roman a murit in urma prabusirii segmentului de autostrada, in apropiere de Genova, informeaza Mediafax. Operatiunile de scoatere a victimelor de sub daramaturi sunt in desfasurare. „Conform datelor preliminare obtinute, pana la acest moment, de echipa…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis marti, 24 iulie a.c., un mesaj Presedintelui Republicii Elene, Prokopis Pavlopoulos, in urma incendiilor de vegetatie din Grecia, informeaza Administratia Prezidentiala. Presedintele Romaniei a adresat condoleante Presedintelui Republicii Elene si familiilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj prin care a indemnat la unitate intre romani, marti, inainte de a participa la marsul pe bicicleta "Pedalam pentru Romania", evenimentul fiind dedicat celor 100 de ani de la Marea Unire. Seful statului s-a alaturat cursei pe traseul Piata Palatului - Arcul…