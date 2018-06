Presedintele Klaus Iohannis a transmis ministrului Justitiei cererea de urmarire penala fata de amiralul in rezerva Emil Cico Dumitrescu, cercetat in dosarul Revolutiei. ''Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis ministrului Justitiei cererea de urmarire penala fata de domnul Dumitrescu (Cico) Emil, pentru faptele ce fac obiectul dosarului penal nr. 11/P/2014 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Parchetelor Militare, sub aspectul savarsirii de catre acesta a infractiunii contra umanitatii, prevazuta de art. 439 alin. (1) lit. a), g), i)…