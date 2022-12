Iohannis a transmis către PNL și PSD: UDMR scos rapid de la guvernare Atitudinea sfidatoare a liderilor UDMR din ultima perioada și ieșirile publice provocatoare la adresa Romaniei cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, l-au enervat la culme pana și pe președintele Klaus Iohannis. UDMR ejectat de la guvernare pana la sfarșitul anului Potrivit informațiilor noastre, președintele Klaus Iohannis a fost extrem de iritat de atitudinea sfidatoare a liderilor UDMR din ultimele zile, mai ales cand liderii NATO erau la București. Ca atare, el a transmis premierului Nicolae Ciuca și liderul PSD Marcel Ciolacu sa demareze saptamana viitoare procedurile parlamentare de scoatere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltarea nu inseamna sa tai copacii și sa pui in loc ghivece in mobilier urban scump.La aproximativ 300 de orașe, Romania are in jur de 200 de orașe sub 20.000 de locuitori. Acestea sunt orașele mici-mici. Dar și cele de 50.000-70.000 de locuitori au trasaturi de orașe mici, insa inghesuiala, proiecte…

- Se fac angajari la Termoenergetica. Compania Municipala Termoenergetica București ii anunța pe cei interesați ca angajeaza. CMTEB organizeaza concurs de angajare pentru posturi vacante. Se cere experiența minima. Reprezentanții Termoenergetica București S.A. , cu sediul in București, strada Cavafii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a reacționat luni, 21 noiembrie, dupa ce premierul maghiar Viktor Orban s-a afisat cu un fular avand harta Ungariei Mari , și a transmis ca institutia a transmis ambasadorului Ungariei la Bucuresti „dezaprobarea ferma” fata de gestul oficialului de la Budapesta. „Ca…

- Doua partide ale maghiarilor radicali din Transilvania au fuzionat. Noua alianța militeaza pentru autonomie Alianța Maghiara din Transilvania a fost inregistrata definitiv, miercuri, la Cluj-Napoca și va milita pentru autonomie. Alianta Maghiara din Transilvania (AMT) a fost creata prin fuziunea dintre…

- Inregistrarea Aliantei Maghiare din Transilvania (AMT), care a fost creata prin fuziunea dintre Partidul Civic Maghiar (PCM) si Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPMT) a devenit definitiva, astfel ca cele doua partide care au format AMT au incetat sa mai existe, au anuntat liderii noii formatiuni…

- Romania are medici reumatologi ”buni”, dar prea puțini, majoritatea profesand in marile orașe, subliniaza președinta Societații Romane de Reumatologie (SRR), prof. univ. dr Simona Rednic. ”Suntem foarte buni, cei care suntem buni, suntem la fel de buni ca ei (cei din strainatate), adica mijloacele diagnostice…

- Presa din Azerbaijan a scris despre conflictul dintre antrenorul echipei Neftchi Baku. ”Beat, Reghecampf și-a batut soția, a injurat-o și a amenințat-o cu moartea. I-a fost deschis dosar penal. Aflat in București pentru cateva zile, antrenorul a mers la locuința Anamariei Prodan, femeia de care nu este…

- Conform Ministerului Sanatații, 320 dintre cazurile noi inregistrate in ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima trecere prin boala.Cele mai multe cazuri noi de COVID sunt in Bucuresti - 204 si in judetele Cluj - 85 si Timis - 83…