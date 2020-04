Stiri pe aceeasi tema

- ”Nimeni in lume nu s- așteptat la aceasta provocare, dar sa prvim cu optimism. Numarul deceselor este in creștere la nivel global. Solicit tuturor autoritaților sa nu slabeasca vigilența. Raman in vigoare toate restricțiile. A sta departe de cei dragi este un sentiment de neputința”, a spus Iohannis.…

- Alexandru Baicu Ciudin - Președinte ALDE Sector 5, susține ca președintele Klaus Iohannis ar trebui sa se gandeasca de doua ori inainte sa iasa sa ne dea lecții cand chiar domnia sa a incalcat acest lucru in aceasta perioada.Citește și: Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor - Ce este interzis…

- Ministrul de Interna Marcel vela a declarat, la Antena 3, ca presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban au stiut despre acordul incheiat intre MAI si Biserica Ortodoxa in legatura cu distribuirea luminii de Pasti.

- Seful statului i-a indemnat pe romani sa ramana acasa de Paste. "Eu personal voi sarbatori Invierea Domnului acum duminica si pot sa va spun ce o sa fac eu: O sa stau acasa impreuna cu sotia mea, Carmen. Vom fi numai noi doi. Nu vom merge la biserica. Nu vom merge sa luam lumina. Nu vom invita…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni seara, la „Marius Tuca Show” ca daca nu va fi repornita economia, nu vom avea cum face fața crizei. El spune ca oamenii trebuie sa aiba curajul sa mearga la lucru, anunța MEDIAFAX.„Daca nu repornesti economia si statul sa aiba de unde colecta,…

- Masurile de carantina anunțate marți, in jurul pranzului de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, sunt detaliate de premierul Ludovic Orban, intr-o conferința de presa, de la ora 19.00. Conținutul ordonanței militare va fi detaliat, ulterior, de ministrul de Interne, Marcel Vela. Cele mai importante…

- Jurnalistul Radu Tudor critica decizia președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, și cea a premierul Ludovic Orban de a face o ședința de criza la Cotroceni fara a-l invita insa și pe secretarul de stat Raed Arafat.Citește și: Aprovizionarea cu bunuri de stricta necesitate și medicamente, IN…

- Fostul ministru de Finanțe, senatorul PSD Eugen Teodorovici, introduce in Parlament un proiect de lege prin care se incearca adoptarea unui Plan de Salvare Economica a Romaniei. Teodorovici considera ca președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban nu iau masuri concrete pentru populație,…