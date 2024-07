Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Maia Sandu a participat aseara la deschiderea Jocurilor Olimpice de la Paris. Șefa statului a purtat un costum tradițional și a stat langa cuplul prezidențial roman Klaus Iohannis si sotia sa Carmen.

- Un roman de 38 de ani a fost gasit vinovat pentru incendiul din Rafina, de langa Atena, Grecia, de zilele trecute. Incendiul violent de padure care a izbucnit duminica in suburbiile Atenei ar fi fost provocat de un roman. Autoritațile elene l-au arestat preventiv pe barbat, care susține ca este nevinovat.…

- Doi cetațeni ai Republicii Moldova au fost reținuți de forțele de ordine franceze la Paris, fiind banuiți ca, in noaptea de 19 spre 20 iunie, ar fi aplicat șase graffiti-uri cu sicrie pe fațada sediului cotidianului „Le Figaro”, cu referire la razboiul din Ucraina, potrivit presei franceze, citate de…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca nu conteaza daca alegerile prezidentiale au loc in septembrie, octombrie sau noiembrie, ceea ce conteaza este opinia romanilor. ”In ce priveste alegerile prezidentiale, in conformitate cu legislatia in vigoare, ele pot avea loc in septembrie sau…

- O familie formata din trei persoane, care locuia in Colonia Sopor, Cluj-Napoca, a fost gasita moarta langa piscina gonflabila din curte. Descoperirea șocanta a fost facuta de un vecin, care a sunat la 112. Barbatul incercase sa ii contacteze telefonic pe toți cei trei, insa nu a primit niciun raspuns.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, la Riga, dupa summitul B9, ca va convoca saptamana viitoare o ședința CSAT pentru a discuta despre cedarea unui sistem Patriot catre Ucraina. „Problema este de actualitate și voi conva CSAT saptamana viitoare joi, unde probabil se va discuta aceasta chestiune”,…

- Un roman de doar 14 ani a pus pe jar poliția din Viena, la inceputul acestei saptamani. Copilul a luat mașina mamei sale și a pornit alaturi de un alt prieten catre un fast-food. Pe strazile din Viena a avut loc o urmarire ca in filme, iar baiatul de 14 ani a condus cu viteza […] The post Roman de 14…