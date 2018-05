Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 4 mai a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei.Anterior, Klaus Iohannis sesiza, pe 26 aprilie, Curtea Constitutionala cu…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, are o prima reactie la gestul presedintelui Klaus Iohannis de a trimie Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara. Toader nu comenteaza deocamdata continutul sesizari, ci…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea art. 19 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune. Legea vizeaza, pe de o parte, modificarea dispozitiilor…

- In ziua de 19 aprilie 2018, Plenul Curții Constituționale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constituție si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat in dezbatere, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 29 martie, o noua serie de decrete. Seful statului a promulgat Legea privind reglementarea activitații de telemunca.Citeste si: Dragnea II RASPUNDE guvernatorului BNR si DEZMINTE un 'boicot' al PSD: 'Senatorii, REZERVE fata de Isarescu...'…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis miercuri, 14 martie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3 2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului.Textul integral al cererii:"Domnului Calin Popescu Tariceanu, Presedintele SenatuluiIn…

- Romanii au inca o zi libera, presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, a informat Administratia Prezidentiala, printr-un comunicat transmis AGERPRES. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, miercuri, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata…