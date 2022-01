Marcel-Ioan Bolos este noul ministru al Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, decretul de numire in funcție fiind semnat de președintele Klaus Iohannis, vineri. Ceremonia de depunere a juramantului de investitura va avea loc vineri, ora 14.00, la Palatul Cotroceni, conform Administrației Prezidențiale. Conducerea PNL a decis joi sa il propuna pe Marcel Boloș pentru funcția de ministru al Digitalizarii, dupa ce Florin Roman, fostul ministru al Digitalizarii, a demisionat pe 15 decembrie 2021 in urma unor acuzații de plagiat. The post Iohannis a semnat numirea lui Marcel Bolos la Ministerul Cercetarii…