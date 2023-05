Iohannis a semnat decretele: zeci de magistrați își vor începe activitatea Președintele Klaus Iohannis a semnat, marți, decretele de numire in funcție a judecatorilor și a procurorilor stagiari din perioada noiembrie 2022 – aprilie 2023. Este vorba despre 43 de noi jdecatori și 49 de procurori, care iși vor incepe activitatea imediat. Cele mai multe posturi sunt la judecatoriile de sector și la cele 40 de […] The post Iohannis a semnat decretele: zeci de magistrați iși vor incepe activitatea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

