Iohannis a semnat: Armată comună cu Ucraina! Președintele Klaus Iohannis a semnat promulgarea Acordului de cooperare militara dintre Romania și Ucraina. Astfel ca, incepand cu data de 16 iulie, s-a dat verde legal la punerea in practica a ”planului nebun” al Statelor Unite ale Americii pentru aceasta parte din Europa, prin constituirea unei viitoare armate comune romano – ucrainene. Un prim pas […] The post Iohannis a semnat: Armata comuna cu Ucraina! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

