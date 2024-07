Iohannis a revenit în țară, cu escală la Constanța, în acest weekend cu cod roșu de caniculă Președintele Romaniei Klaus Iohannis a revenit in țara de la summitul Nato, de la Washington, potrivit BoardinPass, dupa un zbor care a durat 9 ore, aterizand direct la Constanța. Avand in vedere temperaturile ridicate, in acest week-end meteorologii emițand cod roșu de canicula, cel mai probabil, președintele Romaniei a ales sa se racoreasca la vila […] The post Iohannis a revenit in țara, cu escala la Constanța, in acest weekend cu cod roșu de canicula appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

