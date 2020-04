Stiri pe aceeasi tema

- Nu toti politicienii au dorit sa fie de partea care se ocupa de romani, a declarat marti presedintele Klaus Iohannis, care a sustinut ca in Parlament a vazut un "spectacol ciudat", ''un festival deplorabil instrumentat de aceiasi politicieni care si inainte de criza au avut un comportament destul…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a reacționat virulent dupa ce Romania a fost mentionata de Washington Post in categoria statelor in care coruptia umbreste eforturile de combatere a coronavirusului.„Ne temeam ca Klaus Iohannis si "Guvernul Meu" nu se pricep la nimic. Iata ca se pricep:…

- COVID-19. In plina pandemie de coronavirus, Administrația Prezidențiala a Romaniei a iluminat Palatul Cotroceni in culorile drapelului Spaniei. Ibericii sufera din plin din cauza epidemiei de coronavirus. Au murit aproape 11.000 persoane in Spania, iar in total s-au imbolnavit 117.000 persoane. Spania…

- In Romania este instituita de azi stare de urgența din cauza coronavirusului care a afectat 139 de persoane. Masura a fost anunțata de președintele Klaus Iohannis in cadrul unei conferințe de presa susținuta la Palatul Cotroceni.

- Antena 3 a afisat o serie de burtiere alarmiste si iresponsabile dupa anuntul presedintelui Klaus Iohannis potrivit caruia va decreta stare de urgenta la inceputul saptamanii viitoare ca masura suplimentara pentru a combate raspandirea coronavirusului.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va primi miercuri, 4 martie a.c., Premiul European "Coudenhove Kalergi pentru anul 2020, in cadrul unei ceremonii care va avea loc la Palatul Cotroceni, informeaza Administratia Prezidentiala.La eveniment, printre cei prezenti, se numara si premierul in exercitiu,…

- Au inceput consultarile dintre Klaus Iohannis și partidele politice pentru desemnarea unui nou premier. Prima delegație este cea a PNL, formata din Ludovic Orban, Raluca Turcan, Rareș Bogdan, Iulian...

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat joi seara ca, in opinia sa, desemnarea lui Ludovic Orban pentru functia de prim-ministru, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni, este "o chestiune neserioasa" si e convins ca propunerea facuta de presedintele Klaus Iohannis nu va fi votata in...